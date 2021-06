Atletica, Campionati Italiani 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva in scena l’ultima giornata dei Campionati Italiani di Atletica, di scena a Rovereto. Si conclude una rassegna che ha già visto numerosi buoni risultati, e basti pensare per questo a Paolo Dal Molin o a Marcell Jacobs, protagonisti di gran livello ieri. Quest’oggi il programma inizierà in pieno pomeriggio con il lancio del martello maschile (con il veterano Marco Lingua), per terminare con le due staffette. In mezzo una ricca serie di gare di livello tra le quali spiccano le due a ostacoli (dove l’anno scorso, al femminile, aveva conquistato il titolo Ayomide Folorunso). Ma c’è anche tutto ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva in scena l’ultima giornata deidi, di scena a Rovereto. Si conclude una rassegna che ha già visto numerosi buoni risultati, e basti pensare per questo a Paolo Dal Molin o a Marcell Jacobs, protagonisti di gran livello ieri. Quest’ilinizierà in pieno pomeriggio con il lancio del martello maschile (con il veterano Marco Lingua), per terminare con le due staffette. In mezzo una ricca serie di gare di livello tra le quali spiccano le due a ostacoli (dove l’anno scorso, al femminile, aveva conquistato il titolo Ayomide Folorunso). Ma c’è anche tutto ...

Advertising

Eurosport_IT : Ottimi segnali in vista di #Tokyo2020 ???????? #Atletica | #Jacobs | #HomeOfOlympics - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: l’Italia scopre Ihemeje in un triplo di alto livello occhio a Desalu… - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani 2021: Nicholas Ponzio vince all'esordio da azzurro, terzo Leonardo Fabbri - infoitsport : Campionati Italiani di Atletica: Marcell Jacobs si prende i 100, Dal Molin gli ostacoli - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: l'Italia scopre Ihemeje in un triplo di alto livello, occhio a Desalu -