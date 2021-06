Atletica, Campionati Italiani 2021: nei 3000 siepi pass olimpico per Ala Zoghlami in 8:17.65! (Di domenica 27 giugno 2021) Si chiude con un poker di pass olimpici a Rovereto, in provincia di Trento, la terza ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di Atletica leggera: allo Stadio Quercia Ala Zoghlami (Fiamme Oro) vince i 3000 siepi staccando il minimo olimpico con 8:17.65. Come detto, Ala Zoghlami centra il pass olimpico in quanto il minimo richiesto era di 8:22.00: l’azzurro fa meglio di ben 4?35 e vola così a Tokyo. Assieme a lui a Tokyo, in questa specialità ci saranno anche Osama ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Si chiude con un poker diolimpici a Rovereto, in provincia di Trento, la terza ed ultima giornata deiAssolutidileggera: allo Stadio Quercia Ala(Fiamme Oro) vince istaccando il minimocon 8:17.65. Come detto, Alacentra ilin quanto il minimo richiesto era di 8:22.00: l’azzurro fa meglio di ben 4?35 e vola così a Tokyo. Assieme a lui a Tokyo, in questa specialità ci saranno anche Osama ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Campionati Italiani 2021: nei 200 metri trionfa Fausto Desalu in 20”38 - #Atletica #Campionati #Italiani… - verbanonews : New post: L’atletica Verbano porta il Varesotto sul podio ai campionati italiani di corsa in montagna - varesenews : L’atletica Verbano porta il Varesotto sul podio ai campionati italiani di corsa in m - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani 2021: Marcell Jacobs vince la batteria in 10''33, tra poco la finale - HiPeoplebiz : Rovereto 2021 | Campionati Italiani Assoluti | Seconda giornata | Pomeriggio - Atletica Italiana -