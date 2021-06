Atletica, Campionati Italiani 2021: nei 200 metri trionfa Fausto Desalu in 20”38 (Di domenica 27 giugno 2021) Ottima prestazione di Fausto Desalu nella gara dei 200 metri dei Campionati Italiani 2021 di Atletica leggera allo Stadio Quercia. L’azzurro ha vinto sia la batteria che la finale con un atteggiamento da vero e proprio dominatore, tagliando il traguardo in 20”38. Desalu ha preso il comando delle operazioni sin dai primi metri dopo lo sparo. Il distacco dagli avversari si è allargato secondo dopo secondo inesorabilmente. Alle sue spalle Antonio Balda che ha fermato il cronometro in 20”96 e a chiudere il podio Federico ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Ottima prestazione dinella gara dei 200deidileggera allo Stadio Quercia. L’azzurro ha vinto sia la batteria che la finale con un atteggiamento da vero e proprio dominatore, tagliando il traguardo in 20”38.ha preso il comando delle operazioni sin dai primidopo lo sparo. Il distacco dagli avversari si è allargato secondo dopo secondo inesorabilmente. Alle sue spalle Antonio Balda che ha fermato il cronometro in 20”96 e a chiudere il podio Federico ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Campionati LIVE Rovereto: Derkach 14,47 nel triplo Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti ...

Il sogno di Weini, l'atleta eritrea alle Olimpiadi con la bandiera Usa Era il 2014 e l'atleta, che allora aveva 17 anni, gareggiava con la bandiera dell'Eritrea per i campionati del mondo under 20 di atletica leggera a Eugene, cittadina dell'Oregon. La giovane è rimasta ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Sibilio, Derkach, Bocchi e Marchiando volano alle Olimpiadi! 20.38 per Desalu OA Sport Atletica, Campionati Italiani 2021: nei 200 metri trionfa Fausto Desalu in 20”38 Ottima prestazione di Fausto Desalu nella gara dei 200 metri dei Campionati Italiani 2021 di atletica leggera allo Stadio Quercia. L'azzurro ha vinto sia la batteria che la finale con un atteggiamento ...

LIVE Derkach 14,47, volano Marchiando e Bocchi Il triplo regala gioie nella giornata conclusiva degli Assoluti di Rovereto. L’azzurra Dariya Derkach (Aeronautica) vola a 14,47 (+0.5) e firma lo standard per le Olimpiadi di Tokyo, a soli due giorni ...

