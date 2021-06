Atletica | Assoluti Rovereto 2021 | Derkach | Bocchi e Marchiando volano a Tokyo

(Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata conclusiva deglidila triplista azzurra Dariyavola a 14,47 (+0.5) e firma lo standard per le Olimpiadi di2020 a soli due giorni dalla data-limite, superando di slancio il 14,32 richiesto per la qualificazione diretta. Supera i quattordici metri anche Ottavia Cestonaro con un buon 14,09 (+0.5). In campo maschile Tobiasalta prima volta oltre i diciassette metri (17,14/+0.1) ed ottiene al centimetro il “minimo” olimpico per il Giappone. Nei 400 metri ostacoli Eleonorasi migliora di oltre mezzo secondo ...

Il Sussidiario.net

