Atalanta si complica Tomiyasu, irrompe il Tottenham! (Di domenica 27 giugno 2021) L'Atalanta è a caccia di rinforzi per Champions League, il nome per la difesa è quello del difensore giapponese Takehiro Tomiyasu. La trattativa col Bologna Gasperini ha scelto Tomiyasu per la sua difesa, la dirigenza della Dea ha offerto al Bologna soldi più il cartellino di Kovalenko. Offerta rispedita al mittente, i rossoblu valutano il difensore 25 milioni di euro e non sono interessati a contropartite tecniche. L'Atalanta pensava però di poter trattare il cartellino del giocatore con tranquillità ma ha sorpresa il Tottenham si è inserito nella trattativa. Tomiyasu, la prima alternativa per il ...

