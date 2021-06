Ascolti tv sabato 26 giugno: Italia-Austria, Ossessione senza fine, Grand Hotel (Di domenica 27 giugno 2021) Ascolti tv sabato 26 giugno 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 giugno 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio Italia-Austria. Su Canale 5 una puntata della serie Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Rai 2 il film in prima visione Ossessione senza fine. Su Italia 1 Shrek terzo. Su Rai 3 Atlantic crossing. Su Rete 4 ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021)tv262021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,262021? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio. Su Canale 5 una puntata della serie– Intrighi e passioni. Su Rai 2 il film in prima visione. Su1 Shrek terzo. Su Rai 3 Atlantic crossing. Su Rete 4 ...

Advertising

salvalente11 : RT @Massolon: Buon sabato a tutti con i consigli del nostro #Adesso parliamo di pizza quattro stagioni e di ascolti con Gray Street di Dave… - FranciDBI : RT @Massolon: Buon sabato a tutti con i consigli del nostro #Adesso parliamo di pizza quattro stagioni e di ascolti con Gray Street di Dave… - Massolon : Buon sabato a tutti con i consigli del nostro #Adesso parliamo di pizza quattro stagioni e di ascolti con Gray Stre… - Marilen97832318 : RT @eroticostomp: @lucianoghelfi Ditegli che per il finale di stagione gli ascolti sono più alti di sabato visto che manca C'è posta per te… - eroticostomp : @lucianoghelfi Ditegli che per il finale di stagione gli ascolti sono più alti di sabato visto che manca C'è posta per te. Lunedì ho judo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Bucalo (FdI): "A Leonforte si sfiora l'assurdo: l'Asp trasferisce l'unica ambulanza a Enna" Di seguito l'amaro commento di Barbera: ' Nella mattinata di sabato venivo informato del ... Faccio appello al governo regionale affinché non sia sordo e ascolti la richiesta di un territorio che chiede ...

Il Lago di Como scenario di 'Musica sull'Acqua' ... un programma musicale vario che spazia dal repertorio classico ad ascolti più rari fino a ... Chiusura doppia, sabato 17 a Morbegno e domenica 18 a Gravedona con Les Illuminations di Benjamin Britten, ...

Ascolti tv di sabato 19 giugno RAI - Radiotelevisione Italiana Anna Maria Villa la suora-manager nominata Cavaliere della Repubblica Suor Anna Maria Villa cura il poliambulatorio dell’Opera San Francesco. Appartiene all’ordine dei cappuccini. La struttura si regge sull’apporto di 260 medici e di molti infermieri. E non ha sostegni ...

Grand Hotel, anticipazioni quinta puntata 7 luglio: Alicia si sentirà rifiutata da Julio La trama della quinta puntata finale di Grand Hotel: Julio vuole scoprire la verità sulla morte di sua sorella ...

Di seguito l'amaro commento di Barbera: ' Nella mattinata divenivo informato del ... Faccio appello al governo regionale affinché non sia sordo ela richiesta di un territorio che chiede ...... un programma musicale vario che spazia dal repertorio classico adpiù rari fino a ... Chiusura doppia,17 a Morbegno e domenica 18 a Gravedona con Les Illuminations di Benjamin Britten, ...Suor Anna Maria Villa cura il poliambulatorio dell’Opera San Francesco. Appartiene all’ordine dei cappuccini. La struttura si regge sull’apporto di 260 medici e di molti infermieri. E non ha sostegni ...La trama della quinta puntata finale di Grand Hotel: Julio vuole scoprire la verità sulla morte di sua sorella ...