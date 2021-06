Arresto cardiaco negli atleti: perchè accade? (Di domenica 27 giugno 2021) Un team internazionale di scienziati di Manchester, Montpellier e Copenaghen ha identificato perché alcuni atleti di resistenza sperimentano un disturbo del ritmo cardiaco chiamato “blocco cardiaco“. Lo studio guidato dall’Università di Manchester ha scoperto che l’esercizio a lungo termine nei cavalli da corsa in pensione – il miglior modello disponibile del cuore dell’atleta – e nei topi, ha innescato cambiamenti molecolari in una parte del cuore nota come nodo atrioventricolare (o AV). Il lavoro è l’ultimo di una serie di studi condotti dal team, dimostrando che l’esercizio di resistenza influisce direttamente sul sistema di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 giugno 2021) Un team internazionale di scienziati di Manchester, Montpellier e Copenaghen ha identificato perché alcunidi resistenza sperimentano un disturbo del ritmochiamato “blocco“. Lo studio guidato dall’Università di Manchester ha scoperto che l’esercizio a lungo termine nei cavalli da corsa in pensione – il miglior modello disponibile del cuore dell’atleta – e nei topi, ha innescato cambiamenti molecolari in una parte del cuore nota come nodo atrioventricolare (o AV). Il lavoro è l’ultimo di una serie di studi condotti dal team, dimostrando che l’esercizio di resistenza influisce direttamente sul sistema di ...

