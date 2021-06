“Arrestato” Nuovi guai per il cantante L’accusa è pesantissima “Si è consegnato alla polizia”

(Di domenica 27 giugno 2021)per il. Dopo le accuse da parte di diverse donne è stato accusato di avere sputato e sparato a una persona con una videocamera. I fatti risalgono al 2019 ma solo ieri ha deciso di consegnarsidi Los Angeles, in possesso di un mandato di arresto. Il mandato è stato emesso a maggio a Gilford, dopo che ilnon aveva risposto alle accuse presentate contro di lui in quella giurisdizione. Due capi di imputazione, e potrebbe essere chiamato in giudizio entro metà agosto. Non è previsto che la pop star debba essere presente in tribunale. L’artista 52enne ...

cryptostronzone : @GiorgiaMeloni se lo hanno arrestato ed è nero sono dei razzisti. mi attengo soltanto ai nuovi dettami della criti… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Nuovi

LaC news24

...tempo attivato tutte le procedure per il cosiddetto 'codice rosso' che ha introdottoreati e ha perfezionato i meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L'......] Attualità Genova In Primo Piano Genova, monopattini elettrici:limiti di velocità e casco ...] Navigazione articoli Genova,l'uomo che rubò in America un'auto rara e la rivendette a 7 ...E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri di Ostia sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori, intervenendo in maniera ferma e tempest ...SASSARI. È uscito dal carcere l’architetto sassarese di 58 anni arrestato lo scorso aprile per tentato omicidio. Accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Giovanna Simula il gip Giuseppe...