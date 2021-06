Arf! anche quest’anno è punto di riferimento per gli amanti del fumetto a Roma (Di domenica 27 giugno 2021) Arf! è da anni l’evento di riferimento del fumetto a Roma, una manifestazione che negli anni ha portato decine di migliaia di appassionati a vedere, oltre a innumerevoli incontri pubblici, mostre di grande rilevanza (come quelle per i trent’anni della scomparsa di Andrea Pazienza, per i 70 anni di Tex, accanto alle personali di Milo Manara e Hugo Pratt). Da quando la situazione pandemica ha consentito eventi in presenza, Arf! è stato in prima fila nel proporre un’offerta artistica di qualità. Fin dalla fine di maggio, la proposta culturale è stata variegata; il 21, 22 e 23 maggio scorsi, infatti, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021)è da anni l’evento didel, una manifestazione che negli anni ha portato decine di migliaia di appassionati a vedere, oltre a innumerevoli incontri pubblici, mostre di grande rilevanza (come quelle per i trent’anni della scomparsa di Andrea Pazienza, per i 70 anni di Tex, accanto alle personali di Milo Manara e Hugo Pratt). Da quando la situazione pandemica ha consentito eventi in presenza,è stato in prima fila nel proporre un’offerta artistica di qualità. Fin dalla fine di maggio, la proposta culturale è stata variegata; il 21, 22 e 23 maggio scorsi, infatti, si è ...

ilfattoblog : Arf! anche quest’anno è punto di riferimento per gli amanti del fumetto a Roma - rosa_arf : @CarolFeliciello @Marilena_196 @LenaMaylen1978 @Frances33777293 gne gne inutile di gente che non vede,non sa,e non… - Frances33777293 : @CarolFeliciello @rosa_arf @LenaMaylen1978 Ah ora fai anche la finta tonta? Ma perché? Veramente dico - Frances33777293 : @CarolFeliciello @rosa_arf @LenaMaylen1978 Ma perché non la lasciate stare? Dite tanto che Can è in un circo e poi… - rosa_arf : @ByMsVal @scarlet47952566 Tranquilla..lei va a occhio!...ed anche noi in verita'...eeee...ehm...secondo te c'è bisogno del righello? -