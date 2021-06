Anni di violenza prima di uccidere Deborah, Cattoni patteggia 2 anni e 8 mesi (Di domenica 27 giugno 2021) Due anni e 8 mesi per i maltrattamenti. Come riporta la Rai , è questa la pena patteggiata da Lorenzo Cattoni per i maltrattamenti sull'ex moglie Deborah Saltori. Maltrattamenti che non si sono ... Leggi su trentotoday (Di domenica 27 giugno 2021) Duee 8per i maltrattamenti. Come riporta la Rai , è questa la penata da Lorenzoper i maltrattamenti sull'ex moglieSaltori. Maltrattamenti che non si sono ...

