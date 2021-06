Andrea Damante a Ruota Libera su Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: Ecco la Verità! (Di domenica 27 giugno 2021) Andrea Damante, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis conferma ufficialmente la relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani! Ecco tutti i dettagli! Ormai è ufficiale: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia! La cosa era quasi ovvia: fotografie, paparazzate varie mentre sono insieme a fare shopping o in giro per locali facevano ben sperare che tra i due bellissimi della televisione fosse sbocciato l’amore! E ora arriva la conferma ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 27 giugno 2021), l’ex fidanzato di Giulia De Lellis conferma ufficialmente la relazione tratutti i dettagli! Ormai è ufficiale:sono una coppia! La cosa era quasi ovvia: fotografie, paparazzate varie mentre sono insieme a fare shopping o in giro per locali facevano ben sperare che tra i due bellissimi della televisione fosse sbocciato l’amore! E ora arriva la conferma ...

Advertising

ellaella115 : RT @_Ludovica99: Sono morta per Andrea Damante che dei ballerini tagga solo Tommaso ? #tzvip - 66Kindle : RT @carpediem_who: 'Poi abbiamo Tommaso Zorzi e Andrea Damante dietro al palco che si divertono' Eligreg volo ?????? #tzvip - paolamainardii1 : RT @_Ludovica99: Sono morta per Andrea Damante che dei ballerini tagga solo Tommaso ? #tzvip - obvae_ : RT @_Ludovica99: Sono morta per Andrea Damante che dei ballerini tagga solo Tommaso ? #tzvip - nagia59 : RT @_Ludovica99: Sono morta per Andrea Damante che dei ballerini tagga solo Tommaso ? #tzvip -