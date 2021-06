Alternanza scuola-lavoro, consegnate da Sacbo e Bis cinque borse di studio Intercultura (Di domenica 27 giugno 2021) Nella sede di Sacbo mercoledì 23 giugno sono state consegnate le borse di studio riservate agli studenti che nell’estate 2019 hanno partecipato al programma di Alternanza scuola lavoro all’aeroporto di Bergamo, promosso da Sacbo e Bis in collaborazione con Intercultura e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Dopo il blocco imposto dalla pandemia nel 2020, la partenza è stata programmata per il 1° agosto 2021, con destinazione Dublino, per una vacanza studio di un mese in college. Le assegnatarie delle ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) Nella sede dimercoledì 23 giugno sono statelediriservate agli studenti che nell’estate 2019 hanno partecipato al programma diall’aeroporto di Bergamo, promosso dae Bis in collaborazione cone l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Dopo il blocco imposto dalla pandemia nel 2020, la partenza è stata programmata per il 1° agosto 2021, con destinazione Dublino, per una vacanzadi un mese in college. Le assegnatarie delle ...

Advertising

bhibfif : @AznableTRC sulla roba dell'alternanza scuola lavoro ???? facciamo cose riguardo il riciclaggio e le discariche (é st… - IR0NWICC4N : raga plz cagatemy nel curriculum come esperienze devo mettere anche lo stage dell'alternanza scuola lavoro? - FerroFiordi : @MurphyTMonkey @MatteoSchiavo18 @monacelt Beh, in Italia c’è lo stage che, seppure meno generoso e abusato, è su qu… - FerroFiordi : @MatteoSchiavo18 @MurphyTMonkey @monacelt 2) L’Alternanza Scuola Lavoro è una iniziativa giusta (in linea con le mi… - caterino_teresa : RT @halisa11: @billa_silvia2 'La chiamata diretta' da parte del Dirigente Scolastoco (Preside) una delle due norme della sua controriforma… -