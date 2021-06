Allerta caldo, punte di 40 gradi: durerà per almeno 10 giorni (Di domenica 27 giugno 2021) L'anticiclone africano si rinforzerà con decisione sulla nostra Penisola: masse d’aria roventi provenienti dall’Algeria interesseranno tutta l’Italia insistendo soprattutto al Sud e sulle Isole. Il clima sarà molto caldo e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo scenario le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti, con la sola eccezione dei settori alpini, in particolare quelli nord occidentali, di tanto in tanto interessati da episodi di instabilità.Le previsioni di lunedìTempo soleggiato sulla maggior parte del Paese. Da segnalare solo qualche velatura sul Nord-Ovest e sulla Sicilia e brevi temporali sulle Alpi nel corso della giornata. Dal pomeriggio ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) L'anticiclone africano si rinforzerà con decisione sulla nostra Penisola: masse d’aria roventi provenienti dall’Algeria interesseranno tutta l’Italia insistendo soprattutto al Sud e sulle Isole. Il clima sarà moltoe spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo scenario le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti, con la sola eccezione dei settori alpini, in particolare quelli nord occidentali, di tanto in tanto interessati da episodi di instabilità.Le previsioni di lunedìTempo soleggiato sulla maggior parte del Paese. Da segnalare solo qualche velatura sul Nord-Ovest e sulla Sicilia e brevi temporali sulle Alpi nel corso della giornata. Dal pomeriggio ...

