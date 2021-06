Albano Carrisi: Ecco Cosa Ho Deciso Sulla Mia Eredità! (Di domenica 27 giugno 2021) Albano Carrisi ha Deciso di parlare e di mettere a tacere una volta per tutte le indiscrezioni che negli ultimi giorni erano circolate sul web circa la divisione della sua eredità. Il cantante di Cellino San Marco ha voluto chiarire le ultime dichiarazioni rilasciate dalla figlia Jasmine Carrisi. Ecco tutti i dettagli! Non smette di essere al centro dell’attenzione e delle polemiche Albano Carrisi, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un altro scandaloso gossip. Il Leone di Cellino San Marco è dovuto intervenire in prima persona per bloccare una polemica che ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 27 giugno 2021)hadi parlare e di mettere a tacere una volta per tutte le indiscrezioni che negli ultimi giorni erano circolate sul web circa la divisione della sua eredità. Il cantante di Cellino San Marco ha voluto chiarire le ultime dichiarazioni rilasciate dalla figlia Jasminetutti i dettagli! Non smette di essere al centro dell’attenzione e delle polemiche, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un altro scandaloso gossip. Il Leone di Cellino San Marco è dovuto intervenire in prima persona per bloccare una polemica che ...

Advertising

FrankAnelli : @felixfukuda Dici che se mi faccio la tinta avrò un risultato alla Albano Carrisi? ?????? - nove : Il messaggio di Albano Carrisi a sua figlia Ylenia che non c'è più: 'Cara Ylenia, prima o poi ti raggiungerò anch’i… - infoitcultura : La tenuta di Albano Carrisi in eredità solo a Bido? La risposta - infoitcultura : Brutto risveglio per Albano Carrisi: stavolta la situazione è pesante - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi sbrocca di brutto: “Non è vero che…” -