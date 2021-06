?Gb | documenti riservati della Difesa trovati a fermata bus Riguardano l' incidente nel Mar Nero

(Di domenica 27 giugno 2021) Il ministero ha confermato che nei giorni scorsi un dipendente ne aveva denunciato la scomparsa. Conterrebbero informazioni non solo sull'tra un cacciatorpediniere britannico e una nave da guerra russa, ma anche sulla presenza militare britannica in Afghanistan

