Zeman | «Avevo voglia di tornare nel calcio Anziano? Mi sento migliorato»

Da oggi Zdenek Zeman è ufficialmente il nuovo allenatore del Foggia. Oggi ha apposto infatti la firma sul contratto ed ha parlato in conferenza stampa. "Avevo voglia di rientrare nel calcio, gli ultimi due anni sono stati bruttissimi perché, come ho sempre detto, il calcio senza la gente non ha senso. E spero che d'ora in avanti il Covid sia alle spalle e si possa tornare a giocare con il pubblico. Sono venuto qui per fare un calcio propositivo, sperando che la società mi possa mettere a disposizione una squadra all'altezza, non una squadra di nomi, ma gente che ha fame di ...

