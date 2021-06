WTA Bad Homburg 2021: Angelique Kerber si prende il torneo, battuta in finale Katerina Siniakova (Di sabato 26 giugno 2021) Tredicesimo titolo in carriera per Angelique Kerber su 31 finali disputate. La tedesca porta a casa il torneo WTA di Bad Homburg, nella sua Germania, con un perentorio 6-3 6-2 nei confronti della ceca Katerina Siniakova. L’ex numero 1 del mondo non vinceva un torneo da quasi tre anni, dall’ultima volta cioè in cui aveva conquistato uno Slam: Wimbledon, quello che sta per affrontare con la prospettiva di una chiusura di prima settimana con Serena Williams. Subito battaglia nel primo set, con break che Siniakova va a raccogliere nel terzo gioco ed è ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Tredicesimo titolo in carriera persu 31 finali disputate. La tedesca porta a casa ilWTA di Bad, nella sua Germania, con un perentorio 6-3 6-2 nei confronti della ceca. L’ex numero 1 del mondo non vinceva unda quasi tre anni, dall’ultima volta cioè in cui aveva conquistato uno Slam: Wimbledon, quello che sta per affrontare con la prospettiva di una chiusura di prima settimana con Serena Williams. Subito battaglia nel primo set, con break cheva a raccogliere nel terzo gioco ed è ...

Advertising

OA_Sport : WTA Bad Homburg 2021: Angelique Kerber è la vincitrice in patria. 13° torneo per la tedesca, che non vinceva da Wim… - STnews365 : WTA Bad Homburg, trionfo di Angelique Kerber. Tredicesimo torneo vinto nel circuito maggiore dopo tre anni di digiu… - errex2008 : WTA Bad Homburg Nuova regina @AngeliqueKerber WTA Eastbourne Nuova Regina @JelenaOstapenk8 Congratulations - sportface2016 : #WtaBadHomburg 2021: #Kerber profeta in patria, torna a vincere un titolo dopo tre anni - leopnd1 : Abbastanza facile 6-3, 6-2 contro @K_Siniakova e @AngeliqueKerber conquista il torneo di Bad Homburg in Germania!… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bad WTA Bad Homburg, Kerber fa 13 in casa Angelique Kerber, una delle sette giocatrici di casa in tabellone, ha conquistato il titolo nella prima edizione del WTA Bad Homburg, ultimo torneo di preparazione a Wimbledon. La tedesca, terza giocatrice in attività per numero di vittorie sull'erba, ha sconfitto 6 - 3 6 - 2 la ceca Katerina Siniakova, alla prima ...

Finale Kerber - Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2021 Angelique Kerber e Katerina Siniakova si sfidano nella finale del Wta 250 di Bad Homburg 2021 . La tennista tedesca ha sconfitto in una sfida tra mancine Petra Kvitova ed è approdata all'atto conclusivo. La ceca ha invece superato Sara Sorribes Tormo in due det in ...

Kerber ritrova la finale WTA a Bad Homburg. Sfiderà Siniakova Ubi Tennis WTA Bad Homburg 2021: Angelique Kerber si prende il torneo, battuta in finale Katerina Siniakova Tredicesimo titolo in carriera per Angelique Kerber su 31 finali disputate. La tedesca porta a casa il torneo WTA di Bad Homburg, nella sua Germania, con un perentorio 6-3 6-2 nei confronti della ceca ...

Wta Bad Homburg 2021: Kerber profeta in patria, torna a vincere un titolo dopo tre anni Angelique Kerber batte in due set Katerina Siniakova e si laurea campionessa del Wta di Bad Homburg. Giornata speciale per la tedesca, che torna a vincere un titolo dopo tre anni e lo fa davanti ai ti ...

Angelique Kerber, una delle sette giocatrici di casa in tabellone, ha conquistato il titolo nella prima edizione delHomburg, ultimo torneo di preparazione a Wimbledon. La tedesca, terza giocatrice in attività per numero di vittorie sull'erba, ha sconfitto 6 - 3 6 - 2 la ceca Katerina Siniakova, alla prima ...Angelique Kerber e Katerina Siniakova si sfidano nella finale del250 diHomburg 2021 . La tennista tedesca ha sconfitto in una sfida tra mancine Petra Kvitova ed è approdata all'atto conclusivo. La ceca ha invece superato Sara Sorribes Tormo in due det in ...Tredicesimo titolo in carriera per Angelique Kerber su 31 finali disputate. La tedesca porta a casa il torneo WTA di Bad Homburg, nella sua Germania, con un perentorio 6-3 6-2 nei confronti della ceca ...Angelique Kerber batte in due set Katerina Siniakova e si laurea campionessa del Wta di Bad Homburg. Giornata speciale per la tedesca, che torna a vincere un titolo dopo tre anni e lo fa davanti ai ti ...