WRC | Kenya | Neuville comanda su Katsuta e Tanak

(Di sabato 26 giugno 2021) Una mattinata abbastanza tranquilla, quella appena trascorsa al SafariRally, dove è andato in scena il primo giro di prove. Rispetto alla giornata di ieri, dove i colpi di scena e i ritiri si sono susseguiti, quest’oggi vuoi per una configurazione di prove migliori e vuoi per una tattica differente, la mattinata è andata

...mattina inThierry Neuville e Ott Tanak hanno confermato la velocità espressa ieri. Il belga e l'estone si sono confermandoti al primo e al terzo posto del Rally Safari , sesto round del...I tanti ritiri hanno falcidiato anche le altre categorie, come ad esempio ildove stava facendo ... RALLY SAFARI, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10 Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville ...La seconda giornata del Safari Rally Kenya si apre senza colpi di scena, con i piloti rimasti in gara che hanno preso le misure per l'evento africano. In ...Il belga vince la prima prova odierna, poi tiene a bada Katsuta, che è incalzato da Tänak. Due successi per Ogier che punta la Top3, Greensmith e Fourmaux più lontani con le Ford, seguiti da Rovanperä ...