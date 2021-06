“Wow, sto per piangere” Alvaro Soler totalmente spiazzato a Verissimo (Di sabato 26 giugno 2021) Alvaro Soler ha rilasciato un’intervista inedita a Verissimo con Silvia Toffanin. Ad un certo punto il cantante stava per commuoversi. Ecco perchè. Oggi, sabato 26 giugno, è andata in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 giugno 2021)ha rilasciato un’intervista inedita acon Silvia Toffanin. Ad un certo punto il cantante stava per commuoversi. Ecco perchè. Oggi, sabato 26 giugno, è andata in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

4ri06 : sto tornando dal pride è stato stupendo wow - doramengoni : Wow. Mi aspetta un'altro mese di merda. Non so cosa non mi faccia decidere di buttarmi di sotto, onestamente. La ma… - Whippetlogan2 : RT @Rosy17027547: Amo sto cielo super incazzato, l'acqua del mare che poesia. Wow ?? - segretimiei : RT @Rosy17027547: Amo sto cielo super incazzato, l'acqua del mare che poesia. Wow ?? - pastalsalmon : mi sto annoiando e quindi alice attraverso lo specchio, lo stavo rimandando da troppo temo e WOW I CAN RELATE la am… -