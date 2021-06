Wimbledon 2021 in tv: programma, date, orari e copertura streaming (Di sabato 26 giugno 2021) Il programma, le date e gli orari di Wimbledon 2021, terzo Slam della stagione. Novak Djokovic insegue l’ennesimo major della stagione con il sogno di compiere il Grande Slam. Non sarà scontato però imporsi sull’erba britannica che presenta numerosi campioni al via, ad eccezione di Rafael Nadal che ha dato forfait. Al via tanti azzurri. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che proporrà gli incontri sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Tennis, dalla prima giornata alla finale. Non mancherà la rubrica “The Insider” e i grandi ospiti con lo studio dedicato. Di seguito ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Il, lee glidi, terzo Slam della stagione. Novak Djokovic insegue l’ennesimo major della stagione con il sogno di compiere il Grande Slam. Non sarà scontato però imporsi sull’erba britannica che presenta numerosi campioni al via, ad eccezione di Rafael Nadal che ha dato forfait. Al via tanti azzurri. Latelevisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che proporrà gli incontri sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Tennis, dalla prima giornata alla finale. Non mancherà la rubrica “The Insider” e i grandi ospiti con lo studio dedicato. Di seguito ...

