William e Harry riuniti per omaggiare Diana: l’annuncio da Kensington Palace a pochi giorni dall’evento (Di sabato 26 giugno 2021) William e Harry si riuniranno il 1 luglio nel giardino di Kensington Palace, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla loro madre, Diana. Si tratta del loro primo incontro ufficiale dopo il funerale di nonno Filippo, tenutosi il 17 aprile, in cui i due fratelli si sono ritrovati e hanno dialogato per breve tempo. È una nota diffusa da Kensington Palace a dare la notizia. William e Harry a Kensington Palace: l’omaggio a Diana William e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021)si riuniranno il 1 luglio nel giardino di, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla loro madre,. Si tratta del loro primo incontro ufficiale dopo il funerale di nonno Filippo, tenutosi il 17 aprile, in cui i due fratelli si sono ritrovati e hanno dialogato per breve tempo. È una nota diffusa daa dare la notizia.: l’omaggio ae ...

