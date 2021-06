Whitney Wolfe | la donna che ha rivoluzionato il mondo degli incontri

(Di sabato 26 giugno 2021)Herd è l’esempio di unaintraprendente, che non aspetta che ci sia un uomo a farle da apripista. Fondatrice di Tinder, l’app di dating più famosa allancia Bumble: un’ app didove a poter fare il primo passo sono soltanto le donne. La storia dinel 2012 è tra le fondatrici di Tinder, è proprio lei a scegliere il nome dell’app che di lì a poco avrebbe connesso milioni di utenti online. Nel 2014 è uscita dal gruppo dopo una discussa causa per molestie sessuali e ...

Herd , questo il suo nome, avrebbe quindi intuito, a detta dei suoi stessi collaboratori, un clima di 'esaurimento collettivo', e aveva già in aprile annunciato che a giugno si ...Bumble chiude per stress da superlavoro: tutte pazze per l'app dating Secondo quanto riferito su Twitter da un manager della società, la fondatriceHerd ha capito che lo staff era 'con ...Whitney Wolfe, tra le fondatrici di Tinder lancia Bumble: l'app in cui solo le donne possono fare il primo passo ...Whitney Wolfe Herd è la più giovane donna CEO di una società miliardaria. Un successo nato dalle ceneri del rapporto lavorativo con Tinder e la causa per molestie contro i due co-fondadotori.