Volkswagen - Europa, stop alla vendita di endotermiche entro il 2035 (Di sabato 26 giugno 2021) In Europa, la Volkswagen fermerà la vendita di motori a combustione interna "entro il 2035": la data del cosiddetto phase out delle propulsioni tradizionali è stata indicata dal responsabile commerciale Klaus Zellmer, parlando con il quotidiano bavarese Muenchner Merkur. Il fattore mercato. Zellmer ha delineato un quadro che vedrà la Casa di Wolfsburg disporre l'addio alle endotermiche in funzione di alcune variabili geografiche e di mercato, sulla falsariga di quanto già annunciato dall'Audi: "La nostra flotta globale sarà a emissioni zero nel 2050 al più tardi", ha affermato il manager. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 giugno 2021) In, lafermerà ladi motori a combustione interna "il": la data del cosiddetto phase out delle propulsioni tradizionali è stata indicata dal responsabile commerciale Klaus Zellmer, parlando con il quotidiano bavarese Muenchner Merkur. Il fattore mercato. Zellmer ha delineato un quadro che vedrà la Casa di Wolfsburg disporre l'addio allein funzione di alcune variabili geografiche e di mercato, sulla falsariga di quanto già annunciato dall'Audi: "La nostra flotta globale sarà a emissioni zero nel 2050 al più tardi", ha affermato il manager. ...

