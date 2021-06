Vincita da oltre 20.000! Accade per la terza volta nello stesso posto (Di sabato 26 giugno 2021) Nuovo colpo di scena in Italia: si registra una Vincita importante per un italiano in queste ore. Ciò che sorprende è il luogo: lo stesso di altre vincite giunte di recente La dea bendata fa di nuovo tappa in Campania, con un’altra Vincita importante nella regione meridionale. Le estrazioni del Superenalotto di giovedì 24 giugno, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 giugno 2021) Nuovo colpo di scena in Italia: si registra unaimportante per un italiano in queste ore. Ciò che sorprende è il luogo: lodi altre vincite giunte di recente La dea bendata fa di nuovo tappa in Campania, con un’altraimportante nella regione meridionale. Le estrazioni del Superenalotto di giovedì 24 giugno, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

VELOSPORT1960 : Oltre 28mila euro di vincita per ognuno - fisco24_info : SuperEnalotto, centrati sei '5': Oltre 28mila euro di vincita per ognuno - NewSicilia : #Newsicilia Weekend decisamente fortunato per il possessore della giocata -