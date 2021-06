Vinales in pole ad Assen, Bagnaia 3°, Rossi 12° (Di sabato 26 giugno 2021) Assen (OLANDA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales ottiene la pole position nel GP di Olanda di MotoGP in programma domani. Lo spagnolo vola in sella alla sua Yamaha e stampa il record della pista in 1'31?814, precedendo di 71 millesimi il leader del Mondiale e compagno di squadra Fabio Quartararo. Completa la prima fila la Ducati di Pecco Bagnaia (+0?302), scatterà quinto invece Johann Zarco preceduto da Nakagami. E' ottavo, invece, Jack Miller dietro Alex Rins, mentre Valentino Rossi partirà dalla dodicesima casella.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021)(OLANDA) (ITALPRESS) – Maverickottiene laposition nel GP di Olanda di MotoGP in programma domani. Lo spagnolo vola in sella alla sua Yamaha e stampa il record della pista in 1'31?814, precedendo di 71 millesimi il leader del Mondiale e compagno di squadra Fabio Quartararo. Completa la prima fila la Ducati di Pecco(+0?302), scatterà quinto invece Johann Zarco preceduto da Nakagami. E' ottavo, invece, Jack Miller dietro Alex Rins, mentre Valentinopartirà dalla dodicesima casella.(ITALPRESS).

