Vinales in pole ad Assen | Bagnaia 3° | Rossi 12°

(Di sabato 26 giugno 2021)(OLANDA) (ITALPRESS) – Maverickottiene laposition nel GP di Olanda di MotoGP in programma domani. Lo spagnolo vola in sella alla sua Yamaha e stampa il record della pista in 1’31?814, precedendo di 71 millesimi il leader del Mondiale e compagno di squadra Fabio Quartararo. Completa la prima fila la Ducati di Pecco(+0?302), scatterà quinto invece Johann Zarco preceduto da Nakagami. E’ ottavo, invece, Jack Miller dietro Alex Rins, mentre Valentinopartirà dalla dodicesima casella.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

