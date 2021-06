Vigorito | «Mancata cessione della Salernitana? Il Benevento ha diritto alla Serie A»

(Di sabato 26 giugno 2021) Oreste, presidente del, ha inviato una lettera a Gabriele Gravina in meritoOreste, presidente del, ha inviato una lettera a Gabriele Gravina in merito. «La societàCalcio srl, in persona del legale rapp.te p.t- Presidente del CdA- avv. Oreste, apprendendo, dagli organi di stampa, le problematiche circa la regolarizzazione ...

Advertising

Max_Mogavero : La lettera che Vigorito ha inviato in Figc: “In caso di mancata iscrizione della Salernitana, la partecipazione all… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito Mancata

AreaNapoli.it

Pioggia di multe per il Benevento Calcio perosservanza sulle tempistiche riguardanti protocollo sanitario risalente alla scorsa estate. ... Oreste, Franco DE CICCO, Stefano SALVATORI, e ...Probabile che scenderà in campo lo stessodirettamente con Santopadre per tentare di ... ma a quel punto spetterebbe al Benevento compensare su un'eventuale bilanciamento di una...Il Benevento ha scritto una lettera all'indirizzo di Gravina per quanto riguarda un possibile ripescaggio. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha scritto al Presidente FIGC Gravina per il po ...La Salernitana si sta trovando in una situazione davvero paradossale, ben oltre il punto di non ritorno ma ancora in corsa per partecipare alla prossima Serie A, gloriosamente conquistata sul campo. U ...