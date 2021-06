Vieri | le ex amate e il ferreo legame con Costanza Le verità di Bobo

(Di sabato 26 giugno 2021) Gossip L’ex calciatore a ruota libera sugli amori passati e sulla moglieCaracciolo, con la quale ha avuto due figlie (Isabel e Stella) Pubblicato su 26 Giugno 2021 Christiana ruota libera. L’ex calciatore, oggi imprenditore di successo e innamoratissimo diCaracciolo, si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera. Tantissimi i temi trattati: dall’amore per l’ex velina di Striscia la Notizia, alla ferma condanna sulla violenza contro le donne, fino alla sua infanzia trascorsa in Australia.è stato un rubacuori prima di trovare ‘dimora fissa’ con ...

L'ex calciatore a ruota libera sugli amori passati e sulla moglie Costanza Caracciolo, con la quale ha avuto due figlie. Quante ne ha amate veramente? "Non tante". Ricorda il momento esatto in cui ha capito che avrebbe ... con la moglie Costanza e una delle figlie Cosa le piace di Costanza? "È davvero bella, su ..."