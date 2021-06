VIDEO Tour de France, le 2 maxi-cadute. Incidenti da brividi (Di sabato 26 giugno 2021) Inizio peggiore non poteva esserci al Tour de France 2021: nella prima tappa sono state ben due le cadute di una certa rilevanza in cui sono stati coinvolti, tra gli altri, Woods, Froome, Loprez, Porte, Valverde e Greipel. Si è invece salvato per il rotto della cuffia Van der Poel. Tra gli italiani, invece, Nibali e Colbrelli sono rimasti davanti senza essere caduti. Di seguito i VIDEO delle cadute. VIDEO LA PRIMA CADUTA AL Tour DE France Pensa te se per colpa di questa cogliona esibizionista i ciclisti del #TDF2021 debbano farsi male, spaccare biciclette ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Inizio peggiore non poteva esserci alde2021: nella prima tappa sono state ben due ledi una certa rilevanza in cui sono stati coinvolti, tra gli altri, Woods, Froome, Loprez, Porte, Valverde e Greipel. Si è invece salvato per il rotto della cuffia Van der Poel. Tra gli italiani, invece, Nibali e Colbrelli sono rimasti davanti senza essere caduti. Di seguito idelleLA PRIMA CADUTA ALDEPensa te se per colpa di questa cogliona esibizionista i ciclisti del #TDF2021 debbano farsi male, spaccare biciclette ...

