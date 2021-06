VIDEO Moto3, GP Olanda: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 26 giugno 2021) Si chiudono ad Assen le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Lo spettacolo non è mancato in una sessione che si è decisa nell’ultimo decisivo passaggio con Jeremy Alcoba che ha sfruttato nel miglior modo le scie ed ha firmato la pole in 1.41.194. Secondo posto per il nostro Romano Fenati (Max Racing) davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard) che si conferma in prima fila dopo il secondo posto in Germania. Il #7 di Leopard insegue il secondo acuto del 2021 dopo il successo in quel del Mugello. Da segnalare l’assenza di Pedro Acosta. Il leader del Mondiale non ha avuto il permesso di scender in pista per dei problemi alla ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si chiudono ad Assen ledel Gran Premio d’, nona tappa del Motomondiale 2021. Lo spettacolo non è mancato in una sessione che si è decisa nell’ultimo decisivo passaggio con Jeremy Alcoba che ha sfruttato nel miglior modo le scie ed ha firmato la pole in 1.41.194. Secondo posto per il nostro Romano Fenati (Max Racing) davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard) che si conferma in prima fila dopo il secondo posto in Germania. Il #7 di Leopard insegue il secondo acuto del 2021 dopo il successo in quel del Mugello. Da segnalare l’assenza di Pedro Acosta. Il leader del Mondiale non ha avuto il permesso di scender in pista per dei problemi alla ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Acosta, un comportamento inspiegabile ?? Caduta incredibile in Moto3 ?? Sanchini: 'Per me deve saltare il Gran Prem… - Domenico__98__ : RT @SkySportMotoGP: ? Acosta, un comportamento inspiegabile ?? Caduta incredibile in Moto3 ?? Sanchini: 'Per me deve saltare il Gran Premio'… - leslieshay03 : RT @SkySportMotoGP: ? Acosta, un comportamento inspiegabile ?? Caduta incredibile in Moto3 ?? Sanchini: 'Per me deve saltare il Gran Premio'… - corsedimoto : VIDEO MOTO3 - Le immagini della qualifica, grande Italia in #Moto3 ad #Assen: #Alcoba in pole, ma Fenati e Foggia s… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? Acosta, un comportamento inspiegabile ?? Caduta incredibile in Moto3 ?? Sanchini: 'Per me deve saltare il Gran Premio'… -