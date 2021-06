VIDEO Italia-Austria 2-1 dts: highlights e sintesi Europei 2021. Decisivi Chiesa e Pessina (Di sabato 26 giugno 2021) Si è giocata la seconda partita degli ottavi di finale degli Europei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia ed Austria, con gli azzurri che hanno vinto per 2-0 dopo i tempi supplementari, volando così ai quarti di finale della competizione, dove sfideranno Belgio o Portogallo. Dopo i tempi regolamentari chiusi a reti inviolate, l’Italia ha sbloccato la gara nel primo tempo supplementare, al 95? con Chiesa, poi al 105? Pessina ha siglato il 2-0 che ha indirizzato il match. Al 114? il gol di Kalajdzic per il 2-1 finale con cui ha vinto ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si è giocata la seconda partita degli ottavi di finale deglidi calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposteed, con gli azzurri che hanno vinto per 2-0 dopo i tempi supplementari, volando così ai quarti di finale della competizione, dove sfideranno Belgio o Portogallo. Dopo i tempi regolamentari chiusi a reti inviolate, l’ha sbloccato la gara nel primo tempo supplementare, al 95? con, poi al 105?ha siglato il 2-0 che ha indirizzato il match. Al 114? il gol di Kalajdzic per il 2-1 finale con cui ha vinto ...

