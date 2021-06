VIDEO Inter, da Lazzari a Bellerin: gli obiettivi per la fascia a confronto (Di sabato 26 giugno 2021) Con Achraf Hakimi vicino al Psg, l'Inter cerca un degno sostituto per la fascia: ecco gli obiettivi a confronto Leggi su mediagol (Di sabato 26 giugno 2021) Con Achraf Hakimi vicino al Psg, l'cerca un degno sostituto per la: ecco gli

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA Ai microfoni di @Inter_TV ecco le prime parole di Alex Cordaz al suo ritorno in nerazzurro! ???… - Inter : ?? | BEHIND THE SCENES ?? Siamo stati sul set de L'Uomo Vogue con @RomeluLukaku9 Come è andata? Scoprite di più qu… - GenoaCFC : ?? L’Under 18 batte l’Inter ed è in finale scudetto! ???? Questa la dedica per mister #Ruotolo! - Mediagol : VIDEO Inter, da Lazzari a Bellerin: gli obiettivi per la fascia a confronto - stevevicrn : @LucaCharmedFan @Inter fratelli interisti questa iniziativa di Luca è veramente bella e toccante, condivido anch’io… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter L'Inter punta Lazzari, Bellerin e Zappacosta: gli esterni a confronto Con Hakimi vicinissimo al Psg, l'Inter cerca un degno sostituto del marocchino per la fascia. Lazzari, Bellerin e Zappacosta sono entrati nel mirino dei nerazzurri: ecco i numeri dei tre esterni a confronto

Euro2020, l'avversaria dell'Italia agli ottavi: l'Austria Occhio anche a Marko Arnautovic, che da giovanissimo non lasciò tracce nell'Inter del Triplete - solo tre presenze in quella stagione - e ora è vicino al ritorno in Italia, al Bologna.di Francesco ...

Sky – Eriksen, in arrivo video Inter. Defibrillatore temporaneo se… fcinter1908 VIDEO / Summonte, incendio di rami e fogliame: intervengono due mezzi dei Vigili del Fuoco Ultimato in tarda mattinata di oggi dai Vigili del Fuoco di Avellino, un intervento iniziato subito dopo le ore 04’00 di questa notte, effettuato nel comune di Summonte in via ...

I nuovi video pubblicati dal tiktoker detenuto in carcere Le clip girate in un penitenziario, intercettate da Stylo24. I consigli al recluso: se se ne accorgono ti bloccano i colloqui ...

Con Hakimi vicinissimo al Psg, l'cerca un degno sostituto del marocchino per la fascia. Lazzari, Bellerin e Zappacosta sono entrati nel mirino dei nerazzurri: ecco i numeri dei tre esterni a confrontoOcchio anche a Marko Arnautovic, che da giovanissimo non lasciò tracce nell'del Triplete - solo tre presenze in quella stagione - e ora è vicino al ritorno in Italia, al Bologna.di Francesco ...Ultimato in tarda mattinata di oggi dai Vigili del Fuoco di Avellino, un intervento iniziato subito dopo le ore 04’00 di questa notte, effettuato nel comune di Summonte in via ...Le clip girate in un penitenziario, intercettate da Stylo24. I consigli al recluso: se se ne accorgono ti bloccano i colloqui ...