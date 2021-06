Verstappen in pole al GP Stiria: il meglio delle qualifiche (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle qualifiche di Zeltweg Verstappen su Red Bull imprendibile precede le due Mercedes. Ferrari attardate: Leclerc in quarta fila, Sainz 12° eliminato in Q2 Leggi su video.gazzetta (Di sabato 26 giugno 2021) Nelledi Zeltwegsu Red Bull imprendibile precede le due Mercedes. Ferrari attardate: Leclerc in quarta fila, Sainz 12° eliminato in Q2

