Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda il 26 giugno 2021 su Canale 5 (Di sabato 26 giugno 2021) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 giugno 2021 su Canale 5 Anche questo sabato, 26 giugno 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021)del 26su5 Anche questo sabato, 26, torna l’appuntamento con, il talk show più seguito del weekend su5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le ...

Advertising

2805Giuseppe : @LegaSalvini Verissimo.... Una garanzia che ogni cosa che dice è una stronzata,che va sempre contro gli italiani... - arthursyooneki : Verissimo il nostro piano è conquistare il mondo finché tutti gli etero non si estingueranno. - oswinoswald777 : La grande stima di Elena nei confronti di Ale mi aveva già colpito dall'intervista che fece a Verissimo, si percepi… - OggianoMassimo : @lorenzdonofrio Vero, verissimo. Una piccola nota, diciamo, polemica: Alla fine, per liberare l'Italia, gli eroi de… - CorriereCitta : #Verissimo-Le Storie, oggi in tv l'ultima puntata: anticipazioni, interviste inedite, chi sono gli ospiti di sabato… -