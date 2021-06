Venezuela-Peru (Copa America, 27 giugno ore 23:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 26 giugno 2021) Il Venezuela ha visto stravolgere l’approccio alla Copa America a causa del focolaio Covid che ha colpito la nazionale proprio prima dell’esordio ma la Vinotinto ha dimostrato determinazione e coraggio prendendosi due punti contro Colombia e Ecuador e prima dell’ultima giornata è ancora in corsa per il quarto posto, a 2 punti insieme alla Tricolor InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 26 giugno 2021) Ilha visto stravolgere l’approccio allaa causa del focolaio Covid che ha colpito la nazionale proprio prima dell’esordio ma la Vinotinto ha dimostrato determinazione e coraggio prendendosi due punti contro Colombia e Ecuador e prima dell’ultima giornata è ancora in corsa per il quarto posto, a 2 punti insieme alla Tricolor InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Venezuela-Peru (Copa America, 27 giugno ore 23:00): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Venezuela – Perù: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Copa America, Venezuela – Perù: dove vedere la diretta live, risultato - TicaPoli2021 : @Travagliato @il_cappellini @lageloni Ma non sei felice caro Massimiliano che dopo Cuba, Venezuela e Corea del Nord… - ecubot593 : RT @11contro11: Coppa America, turno 4: #Cile ko con il #Paraguay, rimonta #Perù #Argentina #Bolivia #Brasile #Colombia #Ecuador #Perù #Uru… -