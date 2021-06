Variante Delta, Viola: non rinviare il richiamo del vaccino a dopo le vacanze (Di sabato 26 giugno 2021) Così l'immunologa dell'Università di Padova sul suo profilo Fb. "Il virus è non solo più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorpi" Leggi su rainews (Di sabato 26 giugno 2021) Così l'immunologa dell'Università di Padova sul suo profilo Fb. "Il virus è non solo più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorpi"

Advertising

fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - pimpi59 : RT @giorgiogilestro: 1) la variante delta sarà prevalente in Europa nelle prossime settimane 2) una dose di vaccino non basta a proteggere… - a_meluzzi : RT @nabopi: @a_meluzzi È vero, me l'ha detto pure il mio medico, cercando di convincermi. La minestra delle varianti cuoceva sui fornelli d… -