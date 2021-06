Variante Delta, Viola: “Non rimandare i richiami del vaccino, proteggere prima gli over 50” (Di sabato 26 giugno 2021) Aumentare i tempi di somministrazione tra la prima e la seconda dose dei vaccini accresce il rischio di circolazione delle varianti del Coronavirus resistenti agli anticorpi ed è proprio “quello che sta accadendo con la Variante Delta“. La denuncia arriva dall’immunologa dell’Università di Padova, Antonella Viola, che chiede di “non rinviare i richiami dopo le vacanze”, soprattutto agli ultracinquantenni. “Quando il Regno Unito ha deciso di estendere l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a mRNA ho dichiarato la mia preoccupazione, spiegando che generare ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021) Aumentare i tempi di somministrazione tra lae la seconda dose dei vaccini accresce il rischio di circolazione delle varianti del Coronavirus resistenti agli anticorpi ed è proprio “quello che sta accadendo con la“. La denuncia arriva dall’immunologa dell’Università di Padova, Antonella, che chiede di “non rinviare idopo le vacanze”, soprattutto agli ultracinquantenni. “Quando il Regno Unito ha deciso di estendere l’intervallo di tempo tra lae la seconda dose dei vaccini a mRNA ho dichiarato la mia preoccupazione, spiegando che generare ...

