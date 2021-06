Variante Delta, tre casi al santuario di San Giovanni d’Andorno di Biella: tra i contagiati un vaccinato con due dosi (Di sabato 26 giugno 2021) Tre casi di Variante Delta sono stati accertati dopo una cena nel santuario di San Giovanni d’Andorno, nell’Alta Valle del Cervo in provincia di Biella. Il santuario, luogo di pellegrinaggio da più di cinque secoli e oggi famosa meta del turismo religioso, ha sospeso le attività dopo l’accertamento di un focolaio Covid-19 di Variante Delta (prima denominata indiana). Al momento, tre persone sono state trovate positive, tra cui una vaccinata con entrambe le dosi. Il laboratorio di Candiolo (Torino) si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Tredisono stati accertati dopo una cena neldi San, nell’Alta Valle del Cervo in provincia di. Il, luogo di pellegrinaggio da più di cinque secoli e oggi famosa meta del turismo religioso, ha sospeso le attività dopo l’accertamento di un focolaio Covid-19 di(prima denominata indiana). Al momento, tre persone sono state trovate positive, tra cui una vaccinata con entrambe le. Il laboratorio di Candiolo (Torino) si è ...

