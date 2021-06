Variante Delta, Speranza: lavoro coordinato al livello internazionale (Di sabato 26 giugno 2021) commenta 'Abbiamo la massima attenzione su tutte le varianti. Riteniamo che ci sia bisogno di fare un lavoro coordinato a livello internazionale per seguire con grandissima attenzione l'evoluzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) commenta 'Abbiamo la massima attenzione su tutte le varianti. Riteniamo che ci sia bisogno di fare unper seguire con grandissima attenzione l'evoluzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta, Speranza: lavoro coordinato al livello internazionale Riteniamo che ci sia bisogno di fare un lavoro coordinato a livello internazionale per seguire con grandissima attenzione l'evoluzione della variante Delta e di tutte le altre'. Così Roberto Speranza,...

Covid nel mondo, Sydney va in lockdown per due settimane La più grande metropoli australiana alle prese con la variante Delta di cui sono affette 80 persone. Sale la preoccupazione anche in Nuova Zelanda, Tunisia. Anche Israele ha reimposto le mascherine al ...

Variante Delta, nelle Marche i primi tre casi il Resto del Carlino Tutta Italia in bianco da lunedì 28 giugno Il Cts, Comitato tecnico scientifico, ha dato il via alla riapertura delle discoteche in zona bianca, ma solo quelle all'aperto e non si ha ancora una data, così si apprende dagli esperti, la decision ...

Variante Delta covid, previsto lockdown per due settmane a Sidney La variante Delta del covid preoccupa Sidney, e così il governo ha deciso di istituire un lockdown di due settimane per contenere il contagio interno.

