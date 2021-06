Variante Delta, incubo zona rossa: le due regioni e la provincia nel mirino, ecco chi rischia (Di sabato 26 giugno 2021) A poche ore dalla liberazione dalle mascherine, almeno all'aperto, si è tornati a parlare di zone rosse, di nuove chiusure dovute alla Variante Delta del coronavirus. Addirittura Mario Draghi ieri, venerdì 25 giugno, ha lanciato l'allarme, insistendo sul fatto che la pandemia non è finita. Vero, eppure stride un poco l'essere già tornati a parlare di zone rosse, di sottrazione di libertà. In questo contesto, piovono notizie cupe: i contagi nel Regno Unito, la reintroduzione dell'obbligo di mascherina in Israele e il nuovo lockdown di due settimane imposto a Sydney, in Australia. In Italia, è il Cts che ha spiegato di stare "ragionando sulle zone rosse". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) A poche ore dalla liberazione dalle mascherine, almeno all'aperto, si è tornati a parlare di zone rosse, di nuove chiusure dovute alladel coronavirus. Addirittura Mario Draghi ieri, venerdì 25 giugno, ha lanciato l'allarme, insistendo sul fatto che la pandemia non è finita. Vero, eppure stride un poco l'essere già tornati a parlare di zone rosse, di sottrazione di libertà. In questo contesto, piovono notizie cupe: i contagi nel Regno Unito, la reintroduzione dell'obbligo di mascherina in Israele e il nuovo lockdown di due settimane imposto a Sydney, in Australia. In Italia, è il Cts che ha spiegato di stare "ragionando sulle zone rosse". ...

