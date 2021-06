Variante Delta Covid nel mondo, boom di contagi in Russia. Lockdown a Sydney (Di sabato 26 giugno 2021) La Variante Delta , mutazione ex - indiana del Covid , continua a correre nel mondo. Dopo il boom di casi e il rinvio delle restrizioni in Gran Bretagna , Israele ieri ha reinserito l'obbligo di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) La, mutazione ex - indiana del, continua a correre nel. Dopo ildi casi e il rinvio delle restrizioni in Gran Bretagna , Israele ieri ha reinserito l'obbligo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid nel mondo, Sydney va in lockdown per due settimane La più grande metropoli australiana alle prese con la variante Delta di cui sono affette 80 persone. Sale la preoccupazione anche in Nuova Zelanda, Tunisia. Anche Israele ha reimposto le mascherine al ...

Variante Delta in aumento, rivista la tempistica delle vaccinazioni Lazio e Liguria tornano a ventuno giorni per il richiamo di Pfizer e a ventotto per Moderna. La Campania anticipa la seconda dose. In Lombardia possibile sospensione delle ...

Variante Delta, nelle Marche i primi tre casi il Resto del Carlino Coronavirus nel mondo: la variante Delta guida i contagi in Sudafrica La variante Delta del coronavirus, identificata per la prima volta in India, ha cominciato a dominare nei nuovi contagi in Sudafrica. Lo ha detto uno dei più importanti scienziati locali, Tulio de ...

Variante Delta covid, previsto lockdown per due settmane a Sidney La variante Delta del covid preoccupa Sidney, e così il governo ha deciso di istituire un lockdown di due settimane per contenere il contagio interno.

