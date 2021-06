Variante Delta, Bassetti: “No zone rosse ma sequenziamento” (Di sabato 26 giugno 2021) L’ipotesi delle zone rosse in caso di aumento dei contagi per la Variante Delta non convince Matteo Bassetti. “Parlare oggi di zone rossa o lockdown non serve, occorre che gli italiani si vaccinino perché con la Variante Delta gli obiettivi finali della campagna vaccinale sono cambiati: dobbiamo immunizzare l’80-85% della popolazione. Non possiamo accettare che rimangano senza vaccini milioni di persone”, sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, per il quale “è inaccettabile che ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) L’ipotesi dellein caso di aumento dei contagi per lanon convince Matteo. “Parlare oggi dirossa o lockdown non serve, occorre che gli italiani si vaccinino perché con lagli obiettivi finali della campagna vaccinale sono cambiati: dobbiamo immunizzare l’80-85% della popolazione. Non possiamo accettare che rimangano senza vaccini milioni di persone”, sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, per il quale “è inaccettabile che ...

