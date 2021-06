Vanessa Ferrari vs Lara Mori, la resa dei conti per le Olimpiadi: duello totale al corpo libero, il giorno del giudizio (Di sabato 26 giugno 2021) Il giorno del giudizio è finalmente arrivato: Vanessa Ferrari contro Lara Mori, il duello imperdibile che deciderà chi tra le due azzurre conquisterà il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Una di fronte all’altra in un duello rusticano, intenso, avvincente e brutale: chi lo vince si assicura il biglietto nominale per il Giappone, chi lo perde deve soltanto sperare di rientrare nel quartetto che formerà la squadra tricolore oppure in un ripescaggio. Tutto o niente a Doha, senza possibilità di appello in pedana: un esame determinante che ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Ildelè finalmente arrivato:contro, ilimperdibile che deciderà chi tra le due azzurre conquisterà il pass per ledi Tokyo 2021. Una di fronte all’altra in unrusticano, intenso, avvincente e brutale: chi lo vince si assicura il biglietto nominale per il Giappone, chi lo perde deve soltanto sperare di rientrare nel quartetto che formerà la squadra tricolore oppure in un ripescaggio. Tutto o niente a Doha, senza possibilità di appello in pedana: un esame determinante che ...

Advertising

mayafoxqua_m : RT @ginnasticando: ????Una sfida tutta da vivere: Vanessa Ferrari e Lara Mori volano in finale a Doha ??Nell'articolo il commento del DTN En… - tuttopuntotv : Il weekend di Eurosport e Discovery+ si accende con la nostra Vanessa Ferrari #Eurosport #DiscoveryPlus… - ginnasticando : ????Una sfida tutta da vivere: Vanessa Ferrari e Lara Mori volano in finale a Doha ??Nell'articolo il commento del D… - ginnasticando : ???? Doha World Cup: resoconto della Prima giornata! ?? Oggi dalle 16.30 la gara di qualifica di Lara Mori e Vanessa… - zazoomblog : Vanessa Ferrari vs Lara Mori oggi qualifiche “inutili”: azzurre già in finale sabato la sfida per il pass olimpico… -