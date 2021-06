Vaccino | muore a 13 anni negli Usa dopo la seconda dose Pfizer | ' Era sano' Aperta un' inchiesta

Advertising

Sono pro -. Abbiamo vaccinato mio figlio di 14 anni non appena disponibile. So che è per lo più sicuro. Il CDC deve indagare su questo. Ci sono stati altri casi di miocardite in giovani che ...Choc negli Usa: un ragazzino di 13 anni del Michigan è morto tre giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del . I risultati preliminari dell'autopsia hanno indicato che in seguito alla sua ...Un ragazzino di 13 anni del Michigan è morto tre giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino Pfizer. I risultati preliminari dell'autopsia hanno indicato che ...Sono 48.933.081 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’89,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 54.657.887 (37.404.260 Pfizer/BioNTech, 10.352.883 Vaxzevria di AstraZeneca, ...