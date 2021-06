Vaccino ai figli, se i genitori non sono d'accordo? Ecco cosa dice la legge (Di sabato 26 giugno 2021) La corsa ai vaccini è partita. Consueta, ormai, la domanda: “tu il Vaccino lo hai già fatto?”. Il Vaccino aggiunge un argomento sul quale mamma e papà devono prendere decisioni comuni nell'interesse dei figli. Sia che siano insieme sia che siano separati. Scelta, invero, non sempre immediata considerando il divampare delle teorie “no vax”, abbracciate da chi ancora è scettico in merito all'utilità e alla sicurezza dei vaccini oppure da chi, a prescindere dal Covid19, ha sempre escluso di ricorrervi. In ogni caso, per poter vaccinare i bambini è sicuramente necessario il consenso da parte di entrambi i genitori. Come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) La corsa ai vaccini è partita. Consueta, ormai, la domanda: “tu illo hai già fatto?”. Ilaggiunge un argomento sul quale mamma e papà devono prendere decisioni comuni nell'interesse dei. Sia che siano insieme sia che siano separati. Scelta, invero, non sempre immediata considerando il divampare delle teorie “no vax”, abbracciate da chi ancora è scettico in merito all'utilità e alla sicurezza dei vaccini oppure da chi, a prescindere dal Covid19, ha sempre escluso di ricorrervi. In ogni caso, per poter vaccinare i bambini è sicuramente necessario il consenso da parte di entrambi i. Come ...

Advertising

LPincia : RT @thefortune12: FINALMENTE UNA BIONA NOTIZIA L' AIFA ha approvato il vaccino Covid per i bambini! Speriamo venga approvato subito anche… - paoliblu : RT @Joe911S: Impariamo a mimetizzarci tra i 'normali' ... Hai fatto il vaccino ? Si, grazie a Dio! Come ti senti da vaccinato? Immortale,… - thefortune12 : RT @thefortune12: FINALMENTE UNA BIONA NOTIZIA L' AIFA ha approvato il vaccino Covid per i bambini! Speriamo venga approvato subito anche… - thefortune12 : FINALMENTE UNA BIONA NOTIZIA L' AIFA ha approvato il vaccino Covid per i bambini! Speriamo venga approvato subito… - thefortune12 : FINALMENTE UNA BELLA NOTIZIA! L' AIFA ha approvato il primo vaccino per i bambini. Buona Fortuna ai genitori ma s… -