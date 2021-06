Vaccini, il 20% degli over 60 non ha ancora fatto la prima dose: poche somministrazioni AstraZeneca e J&J (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia il 20% degli che non ha ancora ricevuto la prima dose di anti . Negli ultimi giorni sono state solamente 140 mila le persone di questa fascia d'età ad essersi sottoposte alla prima iniezione ... Leggi su leggo (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia il 20%che non haricevuto ladi anti . Negli ultimi giorni sono state solamente 140 mila le persone di questa fascia d'età ad essersi sottoposte allainiezione ...

Advertising

marcotravaglio : L’altra sera abbiamo seguito disciplinatamente la conferenza stampa del premier Draghi per fare chiarezza sul lievi… - a_padellaro : VACCINI, IL GIOCO DELLO SCARICABARILE Qualcuno doveva aver calunniato il dottor A.S.L., stimato medico di famiglia… - enricomontibell : Vaccini, il 20% degli over 60 non ha ancora fatto la prima dose: poche le somministrazioni AstraZeneca e J&J… - RobertoRenga : RT @SimoneCosimi: Alessio D’Amato oggi a @repubblica Parla di vaccini, forniture, strategie estive per intercettare il 20/25% che non si… - SimoneCosimi : Alessio D’Amato oggi a @repubblica Parla di vaccini, forniture, strategie estive per intercettare il 20/25% che n… -