Vaccini, il 20% degli over 60 non ha ancora fatto la prima dose: poche le somministrazioni AstraZeneca e J&J (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia il 20% degli over 60 che non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. Negli ultimi giorni sono state solamente 140 mila le persone di questa... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia il 20%60 che non haricevuto ladi vaccino anti Covid-19. Negli ultimi giorni sono state solamente 140 mila le persone di questa...

Advertising

SimoneCosimi : Alessio D’Amato oggi a @repubblica Parla di vaccini, forniture, strategie estive per intercettare il 20/25% che n… - Agenzia_Ansa : Le vittime del Covid in un giorno sono 40 ma 20 sono relative ad un ricalcolo della Campania. Il tasso di positivit… - marcotravaglio : L’altra sera abbiamo seguito disciplinatamente la conferenza stampa del premier Draghi per fare chiarezza sul lievi… - SinclairVRH : Le notizie di scienza della settimana - fabbri333 : In 24 ore in Italia 838 casi, 40 vittime ma 20 da ricalcolo Campania. Tasso di positività allo 0,4% - Sanità -… -