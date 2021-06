Vaccini, gli esperti avvisano: «In vacanza solo con il richiamo». Ma 2,7 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dose (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia ci sono ancora 2,7 milioni di over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino anti Covid-19. Il dato è contenuto nell’ultimo report settimanale del governo. Un dato che assume ancora più importanza alla luce della crescente allerta relativa alla variante Delta, che ha spinto nelle ultime ore diversi esperti – tra cui Francesco Vaia (Spallanzani) e l’immunologa Antonella Viola – a invitare gli italiani a completare il ciclo vaccinale prima delle vacanze. L’appello di Viola e Vaia «Quando il ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia ci sono2,7di60 che nonfatto neanche ladi vaccino anti Covid-19. Il dato è contenuto nell’ultimo report settimanale del gno. Un dato che assumepiù importanza alla luce della crescente allerta relativa alla variante Delta, che ha spinto nelle ultime ore diversi– tra cui Francesco Vaia (Spallanzani) e l’immunologa Antonella Viola – a invitare gli italiani a completare il ciclo vaccinaledelle vacanze. L’appello di Viola e Vaia «Quando il ...

Advertising

borghi_claudio : @alfonso_terni @FmMosca Perchè qui sono tutti ultras dei vaccini e siamo sempre favorevoli alle tasse e agli obblig… - RobertoBurioni : I dati sono concordi: la variante delta è immensamente più contagiosa, diventerà prevalente è sarà difficile fermar… - RaiNews : #Vaccini. Ancora 2 milioni e 700 mila gli over 60 che non hanno fatto la prima dose - IoCivico : RT @ElioLannutti: Vaccini in calo e varianti ignorate. Gli errori da matita blu dei Migliori. La Fondazione Gimbe: la campagna sta frenando… - iopunto67 : RT @ElioLannutti: Vaccini in calo e varianti ignorate. Gli errori da matita blu dei Migliori. La Fondazione Gimbe: la campagna sta frenando… -