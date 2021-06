Vaccini. Ancora 2 milioni e 700 mila gli over 60 che non hanno fatto la prima dose (Di sabato 26 giugno 2021) Negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d'età a sole 140 mila persone Leggi su rainews (Di sabato 26 giugno 2021) Negli ultimi sette giorni è stata somministrata lain questa fascia d'età a sole 140persone

