Vaccini | al Centro Commerciale Campania l’hub Asl-Brigata Garibaldi

(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ operativo da stamattinavaccinale a Marcianise (Caserta) all’interno del, parte del Gruppo Klépierre, che ha offerto gratuitamente alla Asl di Caserta uno spazio della sua struttura per l’allestimento di un punto vaccinale. Il nuovo hub, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, è stato realizzato in collaborazione con il Comando Bersaglieri Caserma “” di Caserta, ha un’estensione di 2000 metri quadrati ed è ubicato a piano terra in prossimità dell’ingresso nord. Le somministrazioni del vaccino contro il SarsCov2 saranno effettuate dal ...

